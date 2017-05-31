Удары коалиции в Сирии только усугубляют ситуацию, заявили в российском МИД

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Авиаудары коалиции под руководством США в Сирии не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом и еще больше осложняют обстановку в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В последние дни сообщалось, что боевики террористической группировки ИГ* обстреляли из минометов жилые кварталы сирийского города Дейр-эз-Зор. На прошлой неделе сирийское национальное агентство САНА сообщило об авиаударе сил коалиции США по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которого стали 35 мирных жителей.

"Обеспокоены очередной серией авиаударов, нанесенных ведомой США так называемой антиигиловской коалицией в последние дни по сирийской территории, в том числе 25 мая по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Дипломат также напомнила об ударе 27 мая южнее города Ракка, в результате которого 20 мирных жителей погибли и 7 получили ранения.

"Осуждаем подобные, мягко сказать, непродуманные и плохо спланированные акции, которые осуществляются под предлогом борьбы с международным терроризмом. Конечно, никакого отношения к борьбе, тем более к эффективной борьбе с международным терроризмом они не имеют. На деле авианалеты еще более усугубляют и без того сложную ситуацию на сирийской земле, ведут к увеличению числа жертв среди мирных сирийцев, сеют хаос и разрушения, играют на руку боевикам террористических организаций, ИГ *, "Джебхат-ан-Нусра"* и аффилированных с ними структур", — добавила Захарова.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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