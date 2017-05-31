Россия и Турция отчитались о ситуации в Сирии за сутки

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 12 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — три, Деръа — два, Латакия — два, Хама — четыре и Эль-Кунейтра — один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений в провинциях: Дамаск — четыре, Деръа — четыре и Хама — три", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.

Также, по данным ведомства, в течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Абу-Хабба, Раффа, Майсруна и Тель-Шейха провинции Идлиб.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1534. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось и остается на уровне 219.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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