Очевидцы рассказали о сотнях жителей Алеппо, погибших в тюрьмах боевиков

Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии. Архивное фото

Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии. Архивное фото

АЛЕППО (Сирия), 31 мая – РИА Новости. Сотни заключенных в тюрьмы жителей Алеппо были искалечены и убиты боевиками "Джебхат ан-Нусры"* в период оккупации террористами города, рассказали журналистам очевидцы.

"В тюрьме, которую боевики создали на территории лучшей в Сирии офтальмологической клиники, содержались сотни пленников — большинство из них погибли от рук надзирателей, едва сирийская армия начала штурм Алеппо", — сказал бывший заключенный Ахмаде Хамзе.

Хамзе стал узником по обвинению в том, что его сын сражался в рядах правительственных войск. По его словам, пытки практиковались в тюрьме ежедневно — крики истязаемых плетями слышали все заключенные. Часто боевики привязывали людей веревками за руки и оставляли часами в таком положении, дожидаясь требуемых признаний. Пожилому человеку удалось избежать смерти лишь потому, что по требованию террористов родственники собрали необходимую сумму для выкупа.

Другой бывший узник "Джебхат ан-Нусры"* Закарея Маренди бежал из тюрьмы, когда бойцы сирийской армии освобождали квартал, где расположена глазная клиника.

"На одном из допросов по обвинению в поддержке правительства Сирии мне разбили голову, сломали ребра, а потом бросили в карцер", — вспоминает он. В темноте без медицинской помощи он провел в сырой комнате 41 день. Срок пребывания Маренди в карцере удалось установить лишь по отметинам, которые он оставлял на стене.

Маренди также подтвердил, что в тюрьме погибли сотни заключенных. Он уточнил, что в Алеппо была еще одна тюрьма боевиков в административном здании, оставшихся живых узников которой установить пока не удалось.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны России Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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