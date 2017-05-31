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Война в Сирии
Война в Сирии

Очевидцы рассказали о сотнях жителей Алеппо, погибших в тюрьмах боевиков

Сюжет:
Ситуация в Алеппо (1007)
08:4231.05.2017
(обновлено: 08:45 31.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМашины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии. Архивное фотоМашины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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АЛЕППО (Сирия), 31 мая – РИА Новости. Сотни заключенных в тюрьмы жителей Алеппо были искалечены и убиты боевиками "Джебхат ан-Нусры"* в период оккупации террористами города, рассказали журналистам очевидцы.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская армия вернула контроль над 12 селениями в провинции Алеппо
"В тюрьме, которую боевики создали на территории лучшей в Сирии офтальмологической клиники, содержались сотни пленников — большинство из них погибли от рук надзирателей, едва сирийская армия начала штурм Алеппо", — сказал бывший заключенный Ахмаде Хамзе.

Хамзе стал узником по обвинению в том, что его сын сражался в рядах правительственных войск. По его словам, пытки практиковались в тюрьме ежедневно — крики истязаемых плетями слышали все заключенные. Часто боевики привязывали людей веревками за руки и оставляли часами в таком положении, дожидаясь требуемых признаний. Пожилому человеку удалось избежать смерти лишь потому, что по требованию террористов родственники собрали необходимую сумму для выкупа.

Возвращение жизни на улицы Алеппо
© REUTERS / Ali HashishoАлеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
© REUTERS / Omar SanadikiУходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
© REUTERS / Ali HashishoГубернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
© REUTERS / Ali HashishoКладбище в Алеппо.Кладбище в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Кладбище в Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoНа одной из разрушенных улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВо многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
© REUTERS / Ali HashishoРоссийские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина с хлебом на улице в Алеппо.Женщина держит лепешки в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiНа одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
На одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВ Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
© REUTERS / Ali HashishoДети сидят на уроке в восстановленной школе.Дети на уроке в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина идет по одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiМужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
© REUTERS / Ali HashishoРазрушенное здание в Алеппо.Город Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Разрушенное здание в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiАдминистрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
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Другой бывший узник "Джебхат ан-Нусры"* Закарея Маренди бежал из тюрьмы, когда бойцы сирийской армии освобождали квартал, где расположена глазная клиника.

"На одном из допросов по обвинению в поддержке правительства Сирии мне разбили голову, сломали ребра, а потом бросили в карцер", — вспоминает он. В темноте без медицинской помощи он провел в сырой комнате 41 день. Срок пребывания Маренди в карцере удалось установить лишь по отметинам, которые он оставлял на стене.

Маренди также подтвердил, что в тюрьме погибли сотни заключенных. Он уточнил, что в Алеппо была еще одна тюрьма боевиков в административном здании, оставшихся живых узников которой установить пока не удалось.

Российские саперы проводят разминирование Пальмиры с помощью беспроводного досмотрового устройства Сфера
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Всевидящее око: российским саперам в Сирии помогают роботы-разведчики
О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны России Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Работа Международного противоминного центра в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Всего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПо его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.Военнослужащие вооруженных сил РФ и Сирии на занятии в Международном противоминном центре в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
По его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗа два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
За два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПри этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
При этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.Военнослужащие вооруженных сил РФ и Сирии на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЭтот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.Российские военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Этот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.
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Война в Сирии
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