Очевидцы рассказали о сотнях жителей Алеппо, погибших в тюрьмах боевиков

08:4231.05.2017
(обновлено: 08:45 31.05.2017)
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АЛЕППО (Сирия), 31 мая – РИА Новости. Сотни заключенных в тюрьмы жителей Алеппо были искалечены и убиты боевиками "Джебхат ан-Нусры"* в период оккупации террористами города, рассказали журналистам очевидцы.
"В тюрьме, которую боевики создали на территории лучшей в Сирии офтальмологической клиники, содержались сотни пленников — большинство из них погибли от рук надзирателей, едва сирийская армия начала штурм Алеппо", — сказал бывший заключенный Ахмаде Хамзе.
Хамзе стал узником по обвинению в том, что его сын сражался в рядах правительственных войск. По его словам, пытки практиковались в тюрьме ежедневно — крики истязаемых плетями слышали все заключенные. Часто боевики привязывали людей веревками за руки и оставляли часами в таком положении, дожидаясь требуемых признаний. Пожилому человеку удалось избежать смерти лишь потому, что по требованию террористов родственники собрали необходимую сумму для выкупа.
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
Разрушенное здание в Алеппо.
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
Другой бывший узник "Джебхат ан-Нусры"* Закарея Маренди бежал из тюрьмы, когда бойцы сирийской армии освобождали квартал, где расположена глазная клиника.
"На одном из допросов по обвинению в поддержке правительства Сирии мне разбили голову, сломали ребра, а потом бросили в карцер", — вспоминает он. В темноте без медицинской помощи он провел в сырой комнате 41 день. Срок пребывания Маренди в карцере удалось установить лишь по отметинам, которые он оставлял на стене.
Маренди также подтвердил, что в тюрьме погибли сотни заключенных. Он уточнил, что в Алеппо была еще одна тюрьма боевиков в административном здании, оставшихся живых узников которой установить пока не удалось.
О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря министр обороны России Сергей Шойгу. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки. Российские саперы работали в Алеппо с декабря прошлого года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Российские военнослужащие в течение двух с половиной месяцев работали над разминированием Алеппо.
Всего военные саперы очистили 2956 гектаров территории, 945 километров дорог, более 4,5 тысяч зданий и сооружений.
Российские военные в Алеппо столкнулись, по словам начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, с организованной частью террористов, подготовленных к "минной войне".
По его словам, террористы в Сирии наладили массовое производство самодельных бомб и противопехотных мин.
За два с половиной месяца российские военные обнаружили и обезвредили в Алеппо около 36 тысяч взрывоопасных предметов.
В Алеппо российские военные обнаружили целые склады противопехотных мин самодельного производства.
При этом обнаруженные укрытия боевиков были грамотно оборудованы в инженерном отношении: они были прикрыты минными полями и узлами заграждений.
В Алеппо в конце января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.
Этот подготовительный центр позволяет обучить лучших сирийских военных, которые затем будут принимать участие в разминировании сирийских территорий.
Сирийские военнослужащие на занятии в Международном противоминном центре Вооруженных Сил РФ в Алеппо.