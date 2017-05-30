Путин заявил о сдвиге в создании зон деэскалации в Сирии

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент США Дональд Трамп в целом поддержал идею о создании зон деэскалации в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Figaro.

"Очень трудно было договариваться и с американцами по этому направлению. Кстати говоря, в последнее время всё-таки мы заметили определённый сдвиг, есть практические результаты. Я разговаривал с президентом Трампом по телефону, он в целом поддержал идею создания зон деэскалации", — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас ведется обдумывание того, "как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии, имея в виду озабоченности всех стран, которые имеют проблемы в этом регионе, а именно и Иордании, и Израиля, и самой Сирии".

"И безусловно, мы готовы прислушаться к мнению США, наших европейских партнеров. Но надо вести диалог конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах. Надо практической работой заниматься", — подчеркнул Путин.