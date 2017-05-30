Зоны деэскалации в Сирии обсудят в астанинском формате, сообщил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигерии Джефри Онеямой. 30 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигерии Джефри Онеямой. 30 мая 2017

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Формирование зон деэскалации в Сирии скоро будет обсуждаться на встрече в астанинском формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Согласование параметров этих зон продолжается, результаты этой работы будут вынесены на очередную встречу участников астанинского формата, которая должна состояться достаточно скоро", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Мы приветствовали бы подключение США, не только к вопросам избежания инцидентов, но и к вопросам согласования параметров упомянутых зон деэскалации", — добавил министр.

На площадке "Астана" прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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