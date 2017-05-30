В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 4, Латакия – 2, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 нарушений в провинциях: Дамаск – 3, Деръа – 2, Латакия – 1", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.

Также, по данным ведомства, в течение суток подписано 15 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Бурд, Хут, Афине, Элемнемер, Эль-Анат, Укат, Дама, Меллах Басеина, Карес, Хазни, Иль-Аль-Ррман, Харбет-Аауад, Гыз, Аль-Маиз провинции Эс-Сувейда.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1530. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось и остается на уровне 219.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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