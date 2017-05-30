В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1530. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось и остается на уровне 219.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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