Макрон: открытие посольства Франции в Сирии не является приоритетом Парижа

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Для Франции открытие посольства в Дамаске не является приоритетом, Париж не будет на этом настаивать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для нас не приоритет открытие нашего посольства в Дамаске. Я не буду настаивать на этом. Мне нужна четкая дорожная карта для того, чтобы строить мир на этой территории и стабилизировать ситуацию", — сказал Макрон.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>