В Хомсе при обстреле погибли четыре ребенка и их бабушка

ДАМАСК, 29 мая — РИА Новости. Четыре ребенка и их бабушка погибли при падении снаряда на их дом в восточном пригороде Хомса, сообщил РИА Новости источник в местной полиции.

Ранее в мае завершился вывод участников всех бандформирований из города Хомс, центрального в провинции, однако, как отметил источник, обстрел произошел недалеко от района аль-Махрам к востоку от города.

"Вооруженные группировки, размещенные в районах к востоку от аль-Махрама, пустили ракету, которая привела также к ранению одного из членов семьи и нанесла серьезный ущерб дому", — сказал он.

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