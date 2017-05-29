ЛАГ поддерживает создание зон деэскалации в Сирии

КАИР, 29 мая — РИА Новости. Лига арабских государств поддерживает создание зон деэскалации в Сирии, но считает, что их создание не должно привести к "фрагментации" страны, заявил журналистам генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Да, мы поддерживаем их (создание зон деэскалации в Сирии — ред.)", — сказал Абуль Гейт, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но самое главное, чтобы они не привели к дезинтеграции или фрагментации Сирии", — сказал дипломат.

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