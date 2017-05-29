В МИД России надеются на содействие Китая в решении сирийского кризиса

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Взаимодействие РФ и Китая по Сирии на различных площадках является беспрецедентным, Москва надеется, что Пекин продолжит содействие урегулированию сирийского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы высоко ценим позицию Пекина по другой острой глобальной проблеме, по сирийской. Наше взаимодействие с Китаем по Сирии на различных международных площадках является, в общем-то, беспрецедентным. Достаточно вспомнить тот факт, что мы вместе шесть раз, Россия и Китай, блокировали попытки протащить через СБ ООН антисирийские резолюции, которые, очевидно, могли быть использованы для свержения законного правительства САР", — сказал Моргулов в ходе третьей международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

Моргулов добавил, что РФ надеется, что "китайские партнеры продолжат усилия по содействию политическому урегулированию затяжного межсирийского кризиса, внесут свой вклад в возрождение Сирии, в восстановление ее экономики".

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