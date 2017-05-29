В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 10 нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 6, Деръа – 2, Латакия – 1, Эль-Кунейтра – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 1 нарушение в провинции Деръа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено четыре гуманитарные акций в провинции Алеппо, местному населению доставлено 4,8 тонны питьевой воды. Согласно сообщению, общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны.

Согласно сообщению, гуманитарная помощь оказана 1507 людям, всего проведено 1279 гуманитарные акции. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна гуманитарного груза.

В течение суток подписано 1 соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенном пункте Дибин провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1515.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 219.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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