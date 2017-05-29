В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 10 нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.
Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено четыре гуманитарные акций в провинции Алеппо, местному населению доставлено 4,8 тонны питьевой воды. Согласно сообщению, общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны.
В течение суток подписано 1 соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенном пункте Дибин провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1515.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 219.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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