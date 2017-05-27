В Госдуме прокомментировали призыв G7 к России о влиянии на Дамаск

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Призыв стран "Большой семерки" (G7) об оказании влияния на Дамаск со стороны России для прекращения огня идет на руку террористическим группировкам, заявил в субботу РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Страны G7 после саммита на Сицилии призвали РФ и Иран оказать влияние на Дамаск для прекращения огня, они рассчитывают, что решения переговоров в Астане о зонах деэскалации приведут к реальному сокращению насилия в Сирии.

"Глупейшие заявления: не воюйте, но давайте уничтожать. Такие заявления — на руку ИГИЛ (группировка "Исламское государство запрещена в России)", — прокомментировал заявление G7 Чепа.

Парламентарий пояснил, что с террористами невозможно бороться мирным способом. "Огромное количество договоров заключено сегодня в Сирии по освобождению большого количества населенных пунктов. Ведутся переговоры с различными оппозиционными силами в Сирии. Но с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) не ведутся, потому что они не хотят идти ни на какие переговоры, ни на какие примирения, поэтому с ними может быть разговор только, к сожалению, силой", — пояснил свою позицию депутат.

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