Российские военные передали школьникам в Сирии наборы для рисования

ЛАТАКИЯ (Сирия), 27 мая – РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили в школу имени Вассама Аббаса в Латакии более 200 наборов от российских учащихся из Самары, 100 пакетов наполнены принадлежностями для рисования и черчения, еще 100 — продуктами.

"Латакийская школа имени Вассама Аббаса имеет огромный опыт в обучении школьников, которые намерены связать свою дальнейшую судьбу с изобразительными видами деятельности, поэтому мы привезли ее воспитанникам самое востребованное — 100 наборов с красками, карандашами, альбомами для рисования", — сказал журналистам в ходе церемонии передачи гуманитарной помощи офицер Центра по примирению Александр Воронцов.

Офицер отметил, что сотрудники Центра учли пожелания юных самарцев, отправивших наборы из России, чтобы подарки были переданы в специализированное художественное учебное заведение Сирии.

Латакийские дети с ликованием встретили пикап с пакетами, на каждом из которых была надпись "детям Сирии — от детей из России". Они спели военнослужащим Центра по примирению знаменитую "Катюшу" на русском языке.

"Специализация нашей школы — изобразительное искусство, в будущем мы видим себя дизайнерами, инженерами-строителями, специалистами ландшафтного конструирования. Подарки российских школьников помогут нам еще на шаг приблизиться к мечте",- сказала журналистам от имени всех воспитанников заведения восьмиклассница Сара Мруи.

В свою очередь в продуктовых наборах — рис, чай, мука, сахар, и мясные консервы.

Будущие художники не хотели отпускать россиян — они буквально бежали за колонной, провожая ее радостным скандированием.

В Центре примирения враждующих сторон в Сирии дополнили, что намерены и в дальнейшем учитывать пожелания россиян при распределении гуманитарной помощи в Сирии.

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