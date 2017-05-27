Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии, Турция - четыре

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).
Согласно бюллетеню, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Таким образом количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1508.
Сообщатся также, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.
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