Российские беспилотники круглосуточно мониторят выходы террористов из Ракки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские беспилотники круглосуточно мониторят пути выхода террористов группировки "Исламское государство"* из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, были усилены все виды разведки, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
Он добавил, что самолеты и вертолеты ВКС РФ и подразделения Сил специальных операций привлечены к уничтожению групп боевиков ИГ* в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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