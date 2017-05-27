Российские беспилотники круглосуточно мониторят выходы террористов из Ракки

Демократические силы Сирии перед операцией по освобождению Ракки. Архивное фото

Демократические силы Сирии перед операцией по освобождению Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские беспилотники круглосуточно мониторят пути выхода террористов группировки "Исламское государство"* из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры, были усилены все виды разведки, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.

"В целях мониторинга обстановки усилены все виды разведки. На возможных маршрутах выхода террористов круглосуточно работают российские беспилотные летательные аппараты", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что самолеты и вертолеты ВКС РФ и подразделения Сил специальных операций привлечены к уничтожению групп боевиков ИГ* в этом районе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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