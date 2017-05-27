США перестали работать с 12 турецкими поставщиками гумпомощи в Сирию

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. США приостановили сотрудничество с 12 турецкими компаниями, занимавшимися поставками гуманитарной помощи в Сирию, сообщает Рейтер со ссылкой на данные Управления генерального инспектора.

Надзорный орган издал в пятницу распоряжение о пятилетнем запрете Агентству международного развития (USAID) на сотрудничество с зарегистрированными в Турции коммерческими компаниями и неправительственными организациями, поставлявшими или обеспечивавшими доступ гуманитарной помощи, в том числе продуктовых пайков, в Сирию.

Решение было принято по итогам продолжавшегося два года расследования коррупционных схем, в центре которых находилась турецкая компания Senkardes Co. Наиболее частым нарушением оказался сговор между поставщиками и сотрудниками партнерских с USAID турецких организаций, в результате которых контракты на поставку гумпомощи выигрывались за взятки.

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