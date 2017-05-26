В США заявили, что в Ракке ИГ* будет действовать так же, как в Мосуле

ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Международная коалиция по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" считает, что тактика террористов в боях за Ракку будет схожей с той, что боевики использовали в Мосуле, сообщил представитель объединенного командования коалиции полковник Райан Диллон.

"Один из вариантов тактики, которую использует ИГ — это так называемые автомобильные бомбы. Это большой вооруженный автомобиль или грузовик, наполненный взрывчаткой, они выезжают на линию фронта, взрывают его и стараются нанести как можно больше потерь…Это то, что мы ожидаем увидеть в Ракке", — сказал Диллон журналистам в пятницу. По его словам, боевики продолжают готовиться к возможному штурму города силами демократических сил. Диллон затруднился сообщить, когда он может состояться. "В течение месяцев", — сказал он.

Двадцать второго мая курдское агентство Hawar News сообщило, что бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 31 боевика террористической группировки "Исламское государство" в боях за Ракку.

В ходе боев за последние дни SDF освободили от боевиков ИГ деревню Сархабия Харби и вышли на расстояние в два километра от плотины "Аль-Баас", которая, в свою очередь, находится в 21 километре к юго-западу от города Ракка. Сейчас бои продолжаются в поселке Хамзат Наста. Кроме того, SDF окружили деревню Хамра Аль-Балсама.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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