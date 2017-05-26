Озеров заявил, что НАТО поддержит коалицию по борьбе с ИГ* только финансами

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Принятое на саммите НАТО решение альянса вступить в коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* означает лишь финансовое участие, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По итогам саммита НАТО, прошедшего 25 мая в Брюсселе, альянс решил формально вступить в международную коалицию по борьбе с ИГ, командование которой осуществляют США. Это решение было принято по инициативе Вашингтона из двух соображений: показать единство альянса в борьбе с терроризмом и представить платформу для координации действий участников коалиции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях против террористов, но как член коалиции сможет участвовать в политической дискуссии ее участников, в том числе по координации и обучению.

"Речь идет о том, что страны НАТО через бюджета альянса увеличат сумму своего финансового вклада в операции коалиции в Сирии. Дональд Трамп не мытьем так катаньем добивается выделения по 2% ВВП каждой страны НАТО на нужды альянса", — сказал Озеров.

По его словам, если заявленные НАТО цели присоединения к коалиции соответствуют действительности, Россия может это только приветствовать. "Мы неоднократно говорили, что необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон для эффективной борьбы с терроризмом", — напомнил сенатор. Вместе с тем, считает Озеров, принципиально важно избежать "двойных стандартов" и использования ситуации в интересах кого-либо из членов коалиции в собственных интересах.

Примером таких "двойных стандартов", считает глава комитета, стало высказанная на саммите НАТО позиция в отношении России. "С одной стороны, нас называют угрозой для НАТО, с другой говорят о необходимости сотрудничества для той же борьбы с терроризмом. Для действительно эффективного взаимодействия следует возобновить работу Совета Россия-НАТО и в его рамках открыто обсуждать все возникающие вопросы", — считает Озеров.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.