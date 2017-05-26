Богданов заявил, что Россия, США и ООН продолжают работу по Сирии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. РФ, США и ООН поддерживают регулярные контакты в Женеве по тематике сирийского урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Он (формат РФ, США и ООН) собирается постоянно в Женеве. Там проводятся целевые группы по гуманитарным вопросам, прекращению огня, и на полях этих групп идет постоянное общение, в том числе в трехстороннем формате РФ, США и ООН", — сказал он журналистам, добавив, что "работа идет".

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