Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — два, Дамаск — четыре, Деръа — два и Хама — три. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений, из них в провинциях: Деръа — четыре, Дамаск — два и Хомс — одно", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел семь гуманитарных акций: пять из них были проведены в городе Алеппо, местному населению доставлена одна тонна продуктов питания, еще 3,5 тонны продовольственных наборов было доставлено в провинцию Хама, в провинцию Деръа — 2,7 тонны. Отмечается, что всего гумпомощь получили 2463 человек.

Кроме того, еще две гуманитарные акции проведены по линии ООН: отправлен гуманитарный конвой из населенного пункта Хама в населенный пункт Кальаат-Эль-Мудик провинции Хама; в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом 21 тонна.

Согласно бюллетеню, в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. Таким образом количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1508.

Сообщатся, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.

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