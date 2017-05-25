В МИД считают, что НАТО может помочь в борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. НАТО может внести вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, если это действительно является целью альянса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Если у них (НАТО) цель действительно бороться с терроризмом и объединяться в этом плане. Если они имеют какие-то другие политическую повестку дня или задачи, то это может все поставить под вопрос", — сказал Гатилов.

По его словам, задача РФ "состоит в том, чтобы объединить всех в борьбе с исламским радикализмом, с терроризмом, против "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*.

"В этом плане мы всегда призывали к сотрудничеству, созданию широкой коалиции", — добавил замминистра.

* Террористические организации, запрещенные в России

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