В МИД считают, что НАТО может помочь в борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. НАТО может внести вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, если это действительно является целью альянса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
"Если у них (НАТО) цель действительно бороться с терроризмом и объединяться в этом плане. Если они имеют какие-то другие политическую повестку дня или задачи, то это может все поставить под вопрос", — сказал Гатилов.
По его словам, задача РФ "состоит в том, чтобы объединить всех в борьбе с исламским радикализмом, с терроризмом, против "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*.
"В этом плане мы всегда призывали к сотрудничеству, созданию широкой коалиции", — добавил замминистра.
* Террористические организации, запрещенные в России
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