Захарова: оправдание авиаудара в Ат-Танфе "угрозой" неприемлемо

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва рассматривает как неприемлемые попытки оправдать авиаудар международной коалиции по сирийским войскам тем, что те якобы создавали угрозу американским военнослужащим и силам оппозиции САР, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Коалиция во главе с США 18 мая нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

"Хотелось бы вновь обратить внимание на авиаудар, нанесенный коалицией во главе с США 18 мая по колонне сирийских проправительственных сил в районе населенного пункта Ат-Танфа на юго-востоке Сирии. Попытки американского командования оправдать этот авиаудар тем, что данные подразделения (САР) якобы создавали угрозу сотрудничавшим с коалицией силам вооруженной оппозиции и непосредственно расквартированным в этом районе американским военнослужащим, рассматриваем как неприемлемые", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, "что бы ни стояло за решением осуществить такую акцию, речь в очередной раз идет о грубом нарушении международного права". "Возникает ощущение, что западные партнеры до сих пор не хотят осознать необходимость консолидации усилий всех игроков, которые на земле и в небе противостоят террористам Сирии", — добавила Захарова.

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