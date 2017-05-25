Захарова: оправдание авиаудара в Ат-Танфе "угрозой" неприемлемо

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва рассматривает как неприемлемые попытки оправдать авиаудар международной коалиции по сирийским войскам тем, что те якобы создавали угрозу американским военнослужащим и силам оппозиции САР, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы вновь обратить внимание на авиаудар, нанесенный коалицией во главе с США 18 мая по колонне сирийских проправительственных сил в районе населенного пункта Ат-Танфа на юго-востоке Сирии. Попытки американского командования оправдать этот авиаудар тем, что данные подразделения (САР) якобы создавали угрозу сотрудничавшим с коалицией силам вооруженной оппозиции и непосредственно расквартированным в этом районе американским военнослужащим, рассматриваем как неприемлемые", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, "что бы ни стояло за решением осуществить такую акцию, речь в очередной раз идет о грубом нарушении международного права". "Возникает ощущение, что западные партнеры до сих пор не хотят осознать необходимость консолидации усилий всех игроков, которые на земле и в небе противостоят террористам Сирии", — добавила Захарова.
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