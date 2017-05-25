Захарова: вероятность эскалации ситуации на севере Сирии высокая

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона отмечает вероятность эскалации ситуации на севере Сирии.
При этом она отметила, что Россия в целом отмечает закрепление положительной динамики военно-политической ситуации в этой стране. "Это напрямую связано с реализацией положений меморандума о создании зон деэскалации в Сирии", — пояснила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, заметно спокойнее ситуация стала в провинциях Алеппо, Идлиб, Хомс, Дераа.
В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.
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