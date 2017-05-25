Захарова: вероятность эскалации ситуации на севере Сирии высокая

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона отмечает вероятность эскалации ситуации на севере Сирии.

"С учетом звучащих из Анкары угроз начать масштабную операцию против сирийских демократических сил, регулярных стычек между курдами и протурецкими незаконными вооруженными формированиями, вероятность эскалации на севере Сирии остается высокой", — сказала Захарова на брифинге.

При этом она отметила, что Россия в целом отмечает закрепление положительной динамики военно-политической ситуации в этой стране. "Это напрямую связано с реализацией положений меморандума о создании зон деэскалации в Сирии", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, заметно спокойнее ситуация стала в провинциях Алеппо, Идлиб, Хомс, Дераа.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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