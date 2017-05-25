В Минобороны отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – три, Хама – три, Алеппо – два, Деръа – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений, из них в провинциях: Деръа – четыре, Дамаск – одно", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел четыре гуманитарные акции: три из них были проведены в провинции Алеппо, местному населению доставлено 4,5 тонны продуктов питания и воды, еще одна — в город Латакия, куда было доставлено полтонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гумпомощь получили 1579 человек.

Кроме того, еще одна гумакция проведена по линии ООН: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставили 20,9 тонны продуктов питания.

Согласно бюллетеню, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1507.

Сообщатся, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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