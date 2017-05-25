В Минобороны отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел четыре гуманитарные акции: три из них были проведены в провинции Алеппо, местному населению доставлено 4,5 тонны продуктов питания и воды, еще одна — в город Латакия, куда было доставлено полтонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гумпомощь получили 1579 человек.
Согласно бюллетеню, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1507.
Сообщатся, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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