В университете города Алеппо рассказали об инновационных разработках

АЛЕППО (Сирия), 25 мая – РИА Новости. Представители коллектива университета сирийского города Алеппо рассказали журналистам об инновациях в аграрном секторе и робототехнике, которые ученые намерены внедрить в ближайшем будущем.

Аспирант Зияд Аль-Исса сообщил журналистам, что в университете открыли новые методы борьбы с болезнями зерновых культур.

"Препарат эффективен как пестицид, но при этом не имеет побочных эффектов и абсолютно безвреден для здоровья человека", — сказал он.

По его словам, в университете создан особый вид плесени (органических пестицидов), которая развивается вместе с растением, при этом защищая его от насекомых.

Ученый пояснил, что сейчас зерновые могут эффективно защитить от вредителей только искусственные пестициды, но они бывают крайне опасны для человека. Он добавил, что созданный вид плесени мирно соседствует со злаковыми, заставляя растения самостоятельно противодействовать паразитам.

Аль-Исса добавил, что лабораторные исследования по новому препарату почти завершены, в скором времени его представят земледельцам Сирии.

Студент-электротехник Ясин Насер показал журналистам свое изобретение – робота, который уверенно ориентируется в пространстве с помощью сенсоров и может дистанционно определить состав металла.

"Робот, которым можно управлять даже с мобильного телефона, в состоянии обнаружить металл на глубине до 25 метров и определить его химический состав", — сказал он.

Студент пояснил, что при последующей несложной доработке робот будет востребован у саперов и археологов. Он отметил, что с учетом простоты и дешевизны изготовления искусственного интеллекта разработка может с успехом заменить менее "умные" современные роботы-саперы.

В администрации вуза пояснили, что его научные и учебные подразделения не прекращали работу даже во время активных боевых действий в провинции.

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