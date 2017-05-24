В США эксперты считают НАТО идеальной площадкой взаимодействия по Сирии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты американского аналитического центра "Атлантический совет" считают НАТО идеальной платформой, на которой могут объединиться Турция, США и страны Европы для решения сирийского кризиса.

"В действительности НАТО может быть идеальной платформой, чтобы объединить таких союзников, как Турция, США при Трампе и европейцев, которые до сих пор далеки от того, как решить кризис в Сирии", — говорится в докладе "НАТО и Трамп: Сценарий для новой трансатлантической сделки", опубликованном накануне проведения саммита стран НАТО в Брюсселе. Одним из авторов документа стал бывший замгенсека НАТО Александр Вершбоу.

При этом аналитики отмечают, что президенту США Дональду Трампу "придется проявить лидерские и дипломатические способности, чтобы убедить европейские страны в том, что НАТО должна играть более важную роль в регионе".

Эксперты опасаются, что слабое доверие между США и Европой, вызванное высказываниями Трампа о том, что альянс "устарел", станет основным препятствием на саммите НАТО в Брюсселе. Однако, по их мнению, постепенно это положение меняется.

"Кажется, что Трамп начинает понимать ценность сохранения союзников и альянсов. Европейские союзники медленно адаптируются к нетрадиционному стилю и тону нового президента США", — говорится в докладе.

Кроме того, авторы доклада рекомендуют членам НАТО создать фонд в размере одного миллиарда долларов для борьбы с терроризмом. Аналитики указывают, что тогда у НАТО будет больше средств для подготовки местных войск и борьбы с терроризмом.

Эксперты рекомендовали членам НАТО предоставлять больше разведданных странам, входящим в коалицию во главе с США, в Сирии, Ираке и Сахеле (зона тропических саванн в Африке) для борьбы с терроризмом, а также "провести более тщательные реформы в системе управления НАТО и сделать больший упор на стратегической гибкости".

Аналитики также подчеркнули важную роль НАТО в обеспечении стабильности в Европе. "Учитывая намерение Великобритании выйти из ЕС, который нуждается в фундаментальной реформе, НАТО более чем когда-либо раньше важна в обеспечении стратегической стабильности в Европе", — говорится в докладе центра.

В последнее время звучит множество призывов к НАТО пересмотреть свою политику устрашения по отношению к России и больше сконцентрироваться на борьбе с терроризмом.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО еще не приняла решение о необходимости формального вступления альянса в коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, ряд союзников считает это необходимым по политическим и практическим соображениям.

Саммит НАТО пройдет 25 мая в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе по сокращенной программе. Основными темами заседания станут роль НАТО в борьбе с терроризмом и справедливое распределение бремени между странами-членами альянса, то есть увеличение оборонных расходов союзников США. Итоговое коммюнике участники принимать не планируют.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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