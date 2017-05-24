Сирийская армия отразила атаки ИГ* близ трассы Хомс-Алеппо

ДАМАСК, 24 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные войска отразили атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство"* к востоку от трассы Хомс-Алеппо на участке Асрия-Ханасер, сообщил РИА Новости военный источник.

"Сирийская армия отразила атаки ИГ* в районе Тель-Мрага к востоку от Асрия-Ханасер. Ликвидировано большое количество террористов, а также уничтожены несколько машин с боеприпасами", — рассказал собеседник агентства.

Данная атака террористов на позиции сирийской армии близ трассы на Алеппо не первая, 18 мая боевики напали на расположенное поблизости поселение Акареб, но все попытки продвижения ИГ* были отбиты правительственными войсками и союзными им силами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>