Сирийская армия отразила атаки ИГ* близ трассы Хомс-Алеппо

ДАМАСК, 24 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные войска отразили атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство"* к востоку от трассы Хомс-Алеппо на участке Асрия-Ханасер, сообщил РИА Новости военный источник.
Данная атака террористов на позиции сирийской армии близ трассы на Алеппо не первая, 18 мая боевики напали на расположенное поблизости поселение Акареб, но все попытки продвижения ИГ* были отбиты правительственными войсками и союзными им силами.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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