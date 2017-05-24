Начальник Генштаба ВС доложил о своей поездке в Сирию

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов побывал в Сирии, откуда вернулся ночью в среду, и доложил, что жизнь в Дамаске улучшилась вследствие подписанного меморандума по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Если говорить о тех настроениях, которые там сегодня, в Сирии, в Дамаске в частности, то сегодня ночью оттуда вернулся начальник Генерального штаба, он заночевал в Дамаске и посмотрел… У него есть впечатления, о которых он доложил, естественно, мне, самые-самые-самые позитивные: жизнь в Дамаске кардинально изменилась в связи с действием этого меморандума", — сказал Шойгу в Совете Федерации.

Он также добавил, что у руководства Минобороны есть возможность сравнивать состояние дел в Сирии.

"Мы бываем там довольно регулярно, мы считаем, что мы там в постоянном режиме. Когда я говорю "мы", я имею в виду руководство министерства обороны", — добавил Шойгу.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

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