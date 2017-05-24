Россия проверила в Сирии почти все виды вооружений

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия в ходе проведения специальной операции в Сирии проверила почти все виды и типы своих вооружений, причем, не только серийные, но и перспективные, находящиеся в стадии разработки и испытания, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

"Здесь прошли апробацию практически все виды и типы современных вооружений. Прежде всего это истребители Су-35С и Су-30 СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС. вертолеты ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28", — рассказал Борисов в интервью газете "Красная звезда".

"В ходе боевой работы нашей авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров", — сообщил он.

По его словам, морская группировка осуществляет контроль морского пространства в районе сирийских портов Тартус и Латакия.

"От возможных воздушных атак прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно осуществляется зенитными ракетными комплексами С-400, с-300В4 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", — рассказал Борисов.

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