Сирийские саперы отметили эффективность российского снаряжения

АЛЕППО (Сирия), 24 мая – РИА Новости. Сирийские саперы отмечают эффективность российского снаряжения, заявил журналистам командир подразделения армии Сирии, занимающегося разминированием в освобожденных от боевиков населенных пунктах провинции Алеппо, лейтенант Мухаммад Язан.

"Все мои подчиненные прошли обучение в международном противоминном центре (в Сирии) и в совершенстве владеют методами и способами обнаружения и нейтрализации взрывоопасных предметов, в том числе и фугасов большой мощности. Предоставленное российскими коллегами специальное оборудование и снаряжение многократно увеличивают эффективность нашей работы", — сказал журналистам Язан в ходе разминирования населенного пункта Аран в восточной части провинции.

В Аране до начала боевых действий в Сирии проживали около восьми тысяч человек. Его освободили полмесяца назад, но вселяться в оставленные ранее жителями дома по-прежнему опасно.

Офицер продемонстрировал журналистам обезвреженные его подчиненными боеприпасы, в частности, фугас предположительной мощностью десять килограммов в тротиловом эквиваленте. По словам Язана, этот боеприпас оснащен датчиком вибрации, поэтому мог сработать из-за проезжающего рядом автомобиля.

Лейтенант отмечает, что российское снаряжение позволяет саперам безопасно чувствовать себя при обнаружении и ликвидации подобных боеприпасов, а особенности защитных костюмов обеспечивают выполнение необходимых работ "с ювелирной точностью".

"Саперы с помощью оборудования российского производства за сутки обезвреживают в среднем до сотни фугасов, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов", — пояснил он.

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