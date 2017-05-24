Сирийские саперы отметили эффективность российского снаряжения

АЛЕППО (Сирия), 24 мая – РИА Новости. Сирийские саперы отмечают эффективность российского снаряжения, заявил журналистам командир подразделения армии Сирии, занимающегося разминированием в освобожденных от боевиков населенных пунктах провинции Алеппо, лейтенант Мухаммад Язан.
В Аране до начала боевых действий в Сирии проживали около восьми тысяч человек. Его освободили полмесяца назад, но вселяться в оставленные ранее жителями дома по-прежнему опасно.
Лейтенант отмечает, что российское снаряжение позволяет саперам безопасно чувствовать себя при обнаружении и ликвидации подобных боеприпасов, а особенности защитных костюмов обеспечивают выполнение необходимых работ "с ювелирной точностью".
"Саперы с помощью оборудования российского производства за сутки обезвреживают в среднем до сотни фугасов, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов", — пояснил он.
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