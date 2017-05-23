Сирийский оппозиционер рассказал о трудностях женевского процесса

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ситуация с урегулированием в САР сложная, но женевский процесс не провалился, заявил представитель московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.

"Ситуация сложная, женевский процесс не провалился, он продолжается. Он способен восстановить свою жизненную силу, если у всех сирийских сторон будет желание. Они должны осознать, что нет другого выхода", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Джамиля, "если произойдет отказ от женевского процесса, то это надолго затянет процесс урегулирования в Сирии, это очень опасно для региона и всего мира".

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