Сирийская оппозиция заявила о необходимости участия США в "Женеве"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Без участия США в женевском формате по Сирии невозможно продвигаться вперёд по урегулированию кризиса в САР, заявил представитель московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.

"Американская политика меняется, является неясной, нестабильной и не определилась до сих пор. Всем понятно, что без участия американцев в женевском процессе невозможно идти вперёд, потому что именно США и Россия являются основными спонсорами женевского процесса", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Джамиля, Россия ответственно подходит к женевскому процессу, в отличие от другого спонсора женевского процесса.

На прошлой неделе в Женеве состоялся очередной раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН.