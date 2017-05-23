В Минобороны отчитались по обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
В бюллетене также сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон в САР доставил жителям сирийского города Алеппо 4,8 тонны питьевой воды. По линии ООН проведены три гуманитарных конвоя — из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенные пункты Телль-Гехаб и Кхель провинции Деръа; из города Дамаска в населенный пункт Джеруд провинции Дамаск.
Также за сутки подписаны два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. Их количество увеличилось до 1507.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество соблюдающих перемирие формирований осталось без изменений — 219.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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