В Минобороны отчитались по обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо, Дамаск, Деръа, Латакия, Хама, Эль-Кунейтра. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Деръа", — говорится в документе.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В бюллетене также сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон в САР доставил жителям сирийского города Алеппо 4,8 тонны питьевой воды. По линии ООН проведены три гуманитарных конвоя — из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенные пункты Телль-Гехаб и Кхель провинции Деръа; из города Дамаска в населенный пункт Джеруд провинции Дамаск.

Также за сутки подписаны два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. Их количество увеличилось до 1507.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество соблюдающих перемирие формирований осталось без изменений — 219.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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