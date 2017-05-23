Источник рассказал подробности взрыва в южном пригороде Дамаска

ДАМАСК, 23 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Взрыв на КПП в южном пригороде Дамаска устроил смертник на заминированном автомобиле, данных о жертвах пока нет, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

Ранее очевидцы заявили РИА Новости о мощном взрыве на въезде в шиитский квартал Дамаска.

"Причиной взрыва стал смертник в заминированной машине. Он подорвал себя на КПП на въезде в Сейида-Зейнаб. Пока о жертвах сказать что-либо сложно, но, скорее всего, есть и погибшие, и раненые", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, военным и сотрудникам службы безопасности удалось задержать второй автомобиль со смертником, которому удалось проехать через КПП внутрь квартала.

Квартал Сейида-Зейнаб, где преимущественно проживают мусульмане-шииты, является постоянной целью террористов. И несмотря на усиленные меры безопасности, радикалам удается пробраться в густонаселенные места для совершения терактов.

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