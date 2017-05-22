В ООН сообщили, что террористы ИГ* лишились части территории в Сирии

ООН, 22 мая — РИА Новости. Террористы ИГИЛ* потеряли часть территорий в Сирии за последний месяц в результате действий правительственной армии, однако возможности группировки все еще значительны, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании Совета Безопасности в понедельник.

"В то время как мы зафиксировали, что правительство Сирии добилось значительных продвижений против ДАИШ (ИГИЛ)*, мы также с большой обеспокоенностью отмечаем, что Совет Безопасности продолжает добавлять группировки в список террористических организаций", — сказал де Мистура.

Он отметил атаку террористов на мирных жителей населенного пункта Саламия на прошлой неделе, а также — в провинции Дейр-эз-Зор. "Эти случаи показывают, что несмотря на то, что в этом месяце ИГИЛ* теряла территории, организация все еще может наносить прямой ущерб", — сказал спецпосланник ООН.

На заседании СБ ООН де Мистура отчитался о завершившемся 19 мая шестом раунде женевских переговоров, которые проходили на фоне достигнутых 16 мая договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии и снижения уровня насилия в стране.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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