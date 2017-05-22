SDF ликвидировали 31 боевика в боях за Ракку

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 31 боевика террористической группировки "Исламское государство"* в боях за Ракку, сообщило курдское агентство Hawar News.

В ходе боев за последние два дня SDF освободили от боевиков ИГ деревню Сархабия Харби и вышли на расстояние в два километра от плотины "Аль-Баас", которая, в свою очередь, находится в 21 километре к юго-западу от города Ракка. Сейчас бои продолжаются в поселке Хамзат Наста. Кроме того, SDF окружили деревню Хамра Аль-Балсама.

Плотина и ГЭС "Аль-Баас" является третьей по величине в Сирии и сейчас находится под контролем ИГ.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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