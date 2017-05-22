В Сирии боевики обстреляли Дамаск, Дейр-эз-Зор и Дераа

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Боевики обстреляли сирийскую столицу Дамаск, а также города Дейр-эз-Зор и Дераа, есть погибшие, сообщил спутниковый телеканал сирийского телевидения.

В городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ выпустили минометные снаряды по кварталам Аль-Джуа и Харрабеш. Один человек погиб, 18 получили ранения, сообщил телеканал.

В Дамаске террористы из ракетной установки обстреляли квартал Аль-Мазраа. Получили ранения три человека.

В городе Дераа террористами были обстреляны ряд жилых кварталов. Ранены две женщины и ребенок, нанесен материальный ущерб.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") по просьбе властей страны.

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