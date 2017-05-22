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Война в Сирии
Война в Сирии

Показательный пример: освобожденный Хомс обрел надежду на новую жизнь

Сюжет:
Освобождение Хомса (11)
17:0322.05.2017
(обновлено: 17:08 22.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе ХомсПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ХОМС (Сирия), 22 мая – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вывод последней группы боевиков и членов их семей из Аль-Ваера, квартала сирийского города Хомс, затянулся на сутки, на пункте эвакуации сотни людей: полицейские, журналисты, военные, просто гражданские люди и боевики с оружием. В воздухе повисла напряженность, все замерли в ожидании выхода самых непримиримых радикалов, которые, закрыв лица черными масками, начали загружать свои пожитки в автобус, держа автоматы при себе.

Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Корреспондент РИА Новости стал свидетелем исторического для Сирии момента, когда жители Аль-Ваера со слезами радости на глазах провожали вереницы автобусов в предвкушении полной свободы. На пункте эвакуации в последний день появилась редкая возможность поговорить с теми, кто шесть лет держал мирных граждан в плену границ квартала и еще вчера воевал против сирийской армии.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс

Показательный пример

Жителям города Хомс с конца 2011 года пришлось пережить один из самых страшных эпизодов сирийской войны. Террористы с салафитскими настроениями в начале вооруженного конфликта под лозунгами революции врывались в деревни в окрестностях Хомса и вырезали представителей других конфессий целыми семьями. В страхе жили и граждане в центре города. Несанкционированные блокпосты боевиков, похищения, казни на центральной площади стали новой реальностью повседневной жизни для жителей третьего по величине города в Сирии.

Разрушенные здания в сирийском городе Хомсе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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О масштабах боевых действий в Хомсе красочно говорят полностью разрушенные кварталы исторического центра, где буквально не осталось ни одного целого дома, а некоторые здания превратились в руины. Но именно здесь в 2014 году произошло первое успешное соглашение в рамках государственной программы народного примирения, в результате чего центр Хомса покинули 1,5 тысячи боевиков, и местные власти начали обратный отсчет, добиваясь полного освобождения города от террористов.

Боевик и хлеб

Одиннадцатый этап вывода боевиков начался еще ночью. Представителям СМИ разрешили приехать на пункт вывода лишь утром.

"Ночью было очень напряженно. В темное время суток любое неосторожное движение могло бы спровоцировать боевиков и сорвать процесс. Мы надеялись, что все пройдет быстрее, но придется ждать очень долго, думаю, сутки", — говорит полковник сирийской полиции Самир, показывая пальцем, в каком автобусе гражданские, а в каком — боевики.

Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Проходит несколько часов, и ближе к вечеру монотонная картина начинает меняться. Небольшими группами, человек по пятнадцать, начинают проходить к автобусам люди в камуфляжах с закрытыми лицами и автоматами наперевес – это и есть те, кто до последнего не хотел уходить из Аль-Ваер и может в любой момент передумать и открыть огонь по окружающим, такого поворота больше всего и опасаются сотрудники безопасности.

Взгляд падает на маленького мальчика и крайне недоброжелательно настроенного боевика, рядом стоят еще две женщины и пожилой мужчина.

"Вы едете в Идлиб? Это конец войне? Каков ваш настрой?" — подойдя поближе, спрашивает российский корреспондент у боевика. Молодой парень с длинной черной бородой и без усов лишь сверкнул глазами и предупредительно помотал головой, не произнеся ни слова.

"Эй, ты русский? Вы же помогаете, как тут говорят. Я и мои родители голодные, впереди долгий путь, а у нас нет хлеба. Можешь купить вон в той пекарне хлеба, нам нельзя отходить от автобусов", — грубо и с укором, протягивая затертую купюру в 500 сирийских фунтов (около 1 доллара), говорит мальчишка, стоявший рядом с боевиком. Упаковку из 12 горячих лепешек дерзкий мальчишка получил минут через десять. Смягчив тон, парень из гордости продолжает давать деньги иностранному незнакомцу. Однако чувство голода, скорее всего, оказалось сильнее, и сириец взял и хлеб и фунты. Услышав на прощание пожелания мира и покоя его семье, "молодой боевик" совсем растерялся и не произнес ни слова.

"Спасибо вам. Вы сделали доброе дело и показали моему внуку, что все люди братья и можно помогать друг другу, а не воевать и убивать", — ответил дрожащим голосом за парня стоявший рядом пожилой мужчина.

Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Безопасность процесса сирийцам помогают обеспечивать сотрудники военной полиции РФ. Вместе с офицерами российского центра по примирению враждующих сторон за происходящим наблюдают и начальник отдела национальной безопасности по городу Хомс бригадный генерал Халиль и губернатор провинции Хомс Талал Барази. Это все те люди, которые долгие месяцы искали контакты и нужные аргументы и слова, надеясь прекратить кровопролитие и вывести боевиков из города навсегда. Губернатор и генерал, забыв про меры предосторожности, начинают отдавать поручение своим подчиненным и направлять боевиков и гражданских по автобусам, уточняя, кто едет в Идлиб, а кому в Джараблус.

"То, что мы уходим из Аль-Ваер, это не конец войне. Мы соберемся с силами и еще напомним о себе. Все происходящее слишком сложно объяснить", — все-таки выкидывает пару слов один из боевиков.

Боевики не могут уйти спокойно. Крайняя группа перед выходом поджигает автомобили, которые остались в Аль-Ваер. Клубы дыма начинают подниматься в разных уголках квартала. Инцидент насторожил всех, но даже такой акт вандализма не стал причиной задержания поджигателей. На лицах у сирийских офицеров можно прочитать: "Бог с вами, подожгли и ладно. Главное, уезжайте уже поскорей".

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс

Маленький праздник

Самый сложный этап закончен, уже темнеет. Военные закрыли въезд в квартал. Теперь предстоит поработать саперам. Специалисты начали досматривать уцелевшие машины и центральную дорогу.

Взрывных устройств не обнаружено, генерал дает добро пропустить гражданских. В основном это жители самого Аль-Ваер, которые шесть лет назад успели убежать, когда пришли террористы.

Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Губернатор распорядился обеспечить освещение центральной площади квартала для проведения торжественных мероприятий. Прожекторы залили все вокруг мощным светом, как на футбольном стадионе. Граждане, кажется, не знают, как выразить свое счастье. Вокруг бегают дети, вымогая у всех подряд денег, взрослые смешали слезы и улыбки в одной общей картине победы и новых надежд.

Квартал Аль-Ваер на удивление хорошо сохранился, следов разрушений почти нет, практически все дома целые, в некоторых окнах уже горит свет.

"Я здесь прожил с боевиками все годы. Они не давали нам покидать квартал, мой паспорт отобрали, когда узнали, что я госслужащий в одном из министерств. Сами ели колбасу и консервы рыбные, а нам только иногда перепадали зерно и вода", — рассказывает о жизни с боевиками пожилой Абу-Изам.

Примирение идет не только в Хомсе. В Дамаске боевики продолжают покидать населенные пункты и кварталы сирийской столицы. Всем взявшим в руки оружие сирийское правительство предложило либо уехать в Идлиб, или сдаться в обмен на амнистию и мирную жизнь. Переговоры, по словам сирийских военных, часто затягиваются из-за давления иностранных наемников, которым мир в Сирии просто не выгоден.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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