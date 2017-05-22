Богданов обсудил с послом Сирии в России итоги переговоров в Женеве

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в России Риядом Хаддадом итоги прошедшего 16-19 мая в Женеве очередного раунда межсирийских консультаций под эгидой ООН, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии с акцентом на реализацию подписанного 4 мая сего года в Астане меморандума о создании зон деэскалации в интересах снижения уровня насилия в Сирии", — говорится в сообщении.

Участники встречи также коснулись проблемы облегчения гуманитарного положения населения, создания условий для восстановления объектов инфраструктуры и безопасного и добровольного возвращения беженцев, а также вопроса "содействия налаживанию процесса политического урегулирования сирийского кризиса".

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