Слуцкий назвал освобождение Хомса "знаковым рубежом в борьбе с терроризмом"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий выразил надежду, что успех, достигнутый в Хомсе, будет закреплен и на других подконтрольных террористам территориях Сирии, и отметил, что освобождение города имеет большое значение для дальнейшей антитеррористической борьбы.

В минувшее воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

Комментируя РИА Новости произошедшее, Слуцкий сказал, что "освобождение Хомса – это очередной знаковый рубеж в борьбе с терроризмом на сирийской земле, и заслуга в этом принадлежит правительственным силам, что подчеркивает правильность стратегии и тактики властей САР, а также результативность предпринятых усилий на международной арене, в частности достигнутых договоренностей в астанинском формате".

Он обратил внимание на то, что "Хомс — третий по величине город в Сирии, и его освобождение от боевиков, безусловно, играет большое значение для дальнейшей антитеррористической борьбы и поднятия морального духа в сирийской армии".

"Надеюсь, что этот успех будет закреплен и на других оккупированных террористами территориях, что в конечном итоге должно привести к концу кровопролития и переходу к политическому урегулированию ситуации в Сирии", — отметил депутат.

Говоря о реакции США, Слуцкий сказал, что "вряд ли будут бурные аплодисменты".

"Но, тем не менее, надеюсь, что тезис (президента США Дональда) Трампа о необходимости борьбы с терроризмом, а не с (президентом Сирии Башаром) Асадом в Сирии наконец начнет воплощаться в деятельности коалиции, и она прекратит нарушать суверенитет САР и наносить ракетные удары по правительственным войскам под надуманными или даже провокационными предлогами, как мы видели это в Шайрате и к северо-западу от Ат-Танфа", — заключил он.

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