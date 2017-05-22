Политолог считает освобождение Хомса шагом в сторону перемирия в Сирии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение сирийского Хомса от боевиков является позитивным шагом и укладывается в усилия России по поддержанию перемирия в Сирии, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

В минувшее воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

"Еще год назад позиции террористов из группировки "Исламское государство"* в районе Хомса были сильны, но шаг за шагом не только сам населенный пункт, но и его окрестности возвращаются под контроль правительства. Это позитивный шаг", — сказала Супонина РИА Новости.

По ее словам, "произошедшее в Хомсе укладывается в усилия России по поддержанию перемирия в Сирии, это часть российской инициативы по созданию в этой стране зон снижения напряженности, то есть зон деэскалации".

Что касается действий коалиции во главе с США, она, по словам эксперта, больше внимания уделяет происходящему на востоке Сирии. "Их (коалицию — ред.) волнует операция по освобождению города Ракка, который является штаб-квартирой ИГ* в этом государстве. На мой взгляд, могло бы быть больше сотрудничества и координации между Россией и США в этом вопросе, но происходящее в Хомсе показывает, что американцы сейчас хотя бы не мешают правительственным войскам возвращать под свой контроль территории населенного пункта в других районах страны", — добавила Супонина.

Она также отметила, что переход Хомса под контроль правительства способствует изменению соотношения сил в стране и, следовательно, влияет на поведение оппозиции. "Чем больше баланс сил сдвигается в пользу правительства, тем больше шансов на то, что оппозиция будет более сговорчивой на мирных переговорах, так что это тоже неплохо", — заключила эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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