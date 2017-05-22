Политолог считает освобождение Хомса шагом в сторону перемирия в Сирии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение сирийского Хомса от боевиков является позитивным шагом и укладывается в усилия России по поддержанию перемирия в Сирии, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.
"Еще год назад позиции террористов из группировки "Исламское государство"* в районе Хомса были сильны, но шаг за шагом не только сам населенный пункт, но и его окрестности возвращаются под контроль правительства. Это позитивный шаг", — сказала Супонина РИА Новости.
По ее словам, "произошедшее в Хомсе укладывается в усилия России по поддержанию перемирия в Сирии, это часть российской инициативы по созданию в этой стране зон снижения напряженности, то есть зон деэскалации".
Она также отметила, что переход Хомса под контроль правительства способствует изменению соотношения сил в стране и, следовательно, влияет на поведение оппозиции. "Чем больше баланс сил сдвигается в пользу правительства, тем больше шансов на то, что оппозиция будет более сговорчивой на мирных переговорах, так что это тоже неплохо", — заключила эксперт.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>