Эксперт считает освобождение Хомса успехом сирийской армии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение сирийского Хомса от боевиков стало очередным успехом армии Сирии и результатом усилий России по деэскалации конфликта, город находится под надежным контролем вооруженных сил САР, заявил РИА Новости в понедельник бывший начальник международно-договорного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

В воскресенье Хомс покинули последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

"Президент Сирии Башар Асад взял третий по величине город страны под контроль. Я думаю, что вряд ли американцы бросятся освобождать его от Асада. Это очередной успех сирийской армии и наших усилий по деэскалации конфликта", — сказал Бужинский.

Он отметил, что сирийская оппозиция в настоящее время не готова открыто воевать с президентом страны. "Думаю у нее планов таких нет. Оппозиция сосредоточена в одних районах Сирии. Асад постепенно освобождает то, что он может освободить с нашей помощью. Поэтому я не думаю, что сейчас будут какие-то столкновения с оппозицией по поводу территорий", — считает эксперт.

По его мнению, Хомс надежно взят под контроль вооруженных сил САР и с ним не повторится история Пальмиры, которую пришлось освобождать от боевиков дважды. "Из Пальмиры боевиков выбивали, а здесь достигли соглашения, и они ушли с оружием, сказали, что война не закончилась — все равно они будут продолжать борьбу. Но, тем не менее, я думаю, что Хомс они освобождать не бросятся", — заключил Бужинский.

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