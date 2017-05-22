Эксперт считает освобождение Хомса успехом сирийской армии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение сирийского Хомса от боевиков стало очередным успехом армии Сирии и результатом усилий России по деэскалации конфликта, город находится под надежным контролем вооруженных сил САР, заявил РИА Новости в понедельник бывший начальник международно-договорного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
"Президент Сирии Башар Асад взял третий по величине город страны под контроль. Я думаю, что вряд ли американцы бросятся освобождать его от Асада. Это очередной успех сирийской армии и наших усилий по деэскалации конфликта", — сказал Бужинский.
Он отметил, что сирийская оппозиция в настоящее время не готова открыто воевать с президентом страны. "Думаю у нее планов таких нет. Оппозиция сосредоточена в одних районах Сирии. Асад постепенно освобождает то, что он может освободить с нашей помощью. Поэтому я не думаю, что сейчас будут какие-то столкновения с оппозицией по поводу территорий", — считает эксперт.
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