ИГ* взяла ответственность за нападение на штаб "Ахрар аш-Шам" в Идлибе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт, устроенный у штаба группировки "Ахрар аш-Шам" в пригороде сирийского Идлиба, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечает агентство, группировка ИГ* в понедельник подтвердила, что ее террорист оставил рядом со штабом заминированный мотоцикл и подорвал его одновременно с закрепленной на теле взрывчаткой. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оппозиционные СМИ передало, что жертвами стали 15 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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