ИГ* взяла ответственность за нападение на штаб "Ахрар аш-Шам" в Идлибе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт, устроенный у штаба группировки "Ахрар аш-Шам" в пригороде сирийского Идлиба, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ахрар аш-Шам" является одной из крупнейших исламистских группировок сирийской оппозиции и базируется в провинции Идлиб. Местный источник сообщил РИА Новости в воскресенье, что жертвами теракта у штаба одного из подразделений группировки стали не менее 45 человек и 30 пострадали.

Как отмечает агентство, группировка ИГ* в понедельник подтвердила, что ее террорист оставил рядом со штабом заминированный мотоцикл и подорвал его одновременно с закрепленной на теле взрывчаткой. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оппозиционные СМИ передало, что жертвами стали 15 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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