В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, Турция — три, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — пять, Латакия — один, Хама — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения, из них в провинциях: Дамаск — один, Деръа — два", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел четыре гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению доставлено 4,8 тонны питьевой воды. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили более 1,5 тысячи человек.

Кроме того, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен продукты питания общим весом — 21 тонна.