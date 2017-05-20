В СФ ответили на заявления Пентагона об угрозе американским военным в Сирии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Угрозы военным силам США не будет только тогда, когда они покинут Сирию, заявил журналистам в субботу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.не повторится, если не будет угрозы американским силам.
Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал удар "нелегитимным и противозаконным".
"Военные Пентагона, по всей видимости, не догадываются, что угрозы их силам не будет только в том случае, если они покинут территорию суверенной Сирии, куда они вторглись с нарушением всех норм международного права и Устава ООН", — отметил Клишас.
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