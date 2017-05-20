В СФ ответили на заявления Пентагона об угрозе американским военным в Сирии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Угрозы военным силам США не будет только тогда, когда они покинут Сирию, заявил журналистам в субботу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Выступая в минувшую пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заверил РФ, что удар по Сирии не повторится, если не будет угрозы американским силам.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал удар "нелегитимным и противозаконным".

"Военные Пентагона, по всей видимости, не догадываются, что угрозы их силам не будет только в том случае, если они покинут территорию суверенной Сирии, куда они вторглись с нарушением всех норм международного права и Устава ООН", — отметил Клишас.

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