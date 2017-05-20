Турция готовится к новым операциям в Сирии и Ираке

КПП на границе Турции с Сирией с турецкой стороны. Архивное фото

КПП на границе Турции с Сирией с турецкой стороны. Архивное фото

АНКАРА, 20 мая — РИА Новости. Генштаб ВС Турции разработал план вероятных антитеррористических операций в регионе, направленный против возможных атак курдских вооруженных формирований из Сирии и Ирака, сообщает агентство Anadolu.

Переговоры президентов США Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана прошли в Вашингтоне во вторник на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением президента США о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования (YPG и PYD) в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической. Как заявил Эрдоган по итогам переговоров с Трампом, Анкара оставляет за собой право принять в одностороннем порядке ответные меры против сил самообороны сирийских курдов в случае нападения с их стороны.

По сообщению военных источников агентства в Анкаре, планы предполагают "решительный отпор любым атакам боевиков ответвлений террористической организации PПK (YPG и PYD) в Сирии и Ираке". На военных базах, которые предполагается задействовать в рамках плана Генштаба Турции, завершена подготовка к операциям в сопредельных государствах. Склады с оружием и боеприпасами пополнены, в приграничные районы стянута дополнительная военная техника.

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В то же время в приграничных с Ираком и Сирией районах Турции создана инфраструктура логистической поддержки. Ряд военных частей передислоцированы к границе.

Служба разведки Турции организовала круглосуточное наблюдение в приграничной полосе — напротив территорий, контролируемых силами PYD и YPG на севере Ирака и в Сирии. Наблюдение ведется из провинций Хатай (граничит с сирийским Африном), Шанлыурфа (напротив сирийского Телль-Абъяда), Мардин (граничит с сирийским Камышлы), а также по всей границе с Ираком.

Кроме того, как сообщает агентство, отряды оппозиционной Сирийской освободительной армии по завершении операции турецкой армии "Щит Евфрата" привлечены к программе интенсивной военной подготовки, организованным при поддержке ВС Турции. Программа стартовала 29 марта 2017 года в тренировочных лагерях, созданных вблизи сирийско-турецкой границы. Участников программы обучают навыкам владения различными видами оружия. Упор делается и на физической подготовке.

Инструкторы спецназа ВС Турции создают условия, максимально приближенные к районам, где предположительно могут вестись боевые действия. Военные источники в регионе сообщили, что ставка делается на "формирование качественной новой Сирийской освободительной армии, что закрепит успех новых операций в Сирии".

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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