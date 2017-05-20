Турция готовится к новым операциям в Сирии и Ираке

АНКАРА, 20 мая — РИА Новости. Генштаб ВС Турции разработал план вероятных антитеррористических операций в регионе, направленный против возможных атак курдских вооруженных формирований из Сирии и Ирака, сообщает агентство Anadolu.
Переговоры президентов США Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана прошли в Вашингтоне во вторник на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением президента США о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования (YPG и PYD) в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической. Как заявил Эрдоган по итогам переговоров с Трампом, Анкара оставляет за собой право принять в одностороннем порядке ответные меры против сил самообороны сирийских курдов в случае нападения с их стороны.
По сообщению военных источников агентства в Анкаре, планы предполагают "решительный отпор любым атакам боевиков ответвлений террористической организации PПK (YPG и PYD) в Сирии и Ираке". На военных базах, которые предполагается задействовать в рамках плана Генштаба Турции, завершена подготовка к операциям в сопредельных государствах. Склады с оружием и боеприпасами пополнены, в приграничные районы стянута дополнительная военная техника.
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В то же время в приграничных с Ираком и Сирией районах Турции создана инфраструктура логистической поддержки. Ряд военных частей передислоцированы к границе.
Служба разведки Турции организовала круглосуточное наблюдение в приграничной полосе — напротив территорий, контролируемых силами PYD и YPG на севере Ирака и в Сирии. Наблюдение ведется из провинций Хатай (граничит с сирийским Африном), Шанлыурфа (напротив сирийского Телль-Абъяда), Мардин (граничит с сирийским Камышлы), а также по всей границе с Ираком.
Кроме того, как сообщает агентство, отряды оппозиционной Сирийской освободительной армии по завершении операции турецкой армии "Щит Евфрата" привлечены к программе интенсивной военной подготовки, организованным при поддержке ВС Турции. Программа стартовала 29 марта 2017 года в тренировочных лагерях, созданных вблизи сирийско-турецкой границы. Участников программы обучают навыкам владения различными видами оружия. Упор делается и на физической подготовке.
© AFP 2017 / Bulent KilicОперация турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
Операция турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
© AFP 2017 / Bulent KilicВ Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
В Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
В наступлении на Джараблус участвуют авиация, танки и бойцы спецподразделений.
Представители турецкого МВД рассчитывают завершить операцию в течение полумесяца.
© REUTERS / StringerГлавной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
Главной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
© AFP 2017 / Bulent KilicБойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
© AFP 2017 / Bulent KilicРанее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Ранее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Одновременно с танками на территорию Сирии вошли бойцы турецких спецподразделений.
© AFP 2017 / Bulent KilicПод контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.
Под контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.
Инструкторы спецназа ВС Турции создают условия, максимально приближенные к районам, где предположительно могут вестись боевые действия. Военные источники в регионе сообщили, что ставка делается на "формирование качественной новой Сирийской освободительной армии, что закрепит успех новых операций в Сирии".
Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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