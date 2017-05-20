Около 200 боевиков покинули Хомс на последнем этапе освобождения города

ХОМС, 20 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 450 человек, включая 193 боевика, покинула квартал Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс в рамках последнего этапа вывода вооруженных бандформирований из города, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Вывод из Аль-Ваэр продолжается с ночи. На пункте выхода боевиков находятся автобусы и грузовики, предназначенные для боевиков и членов их семей. Процесс контролируется представителями российской военной полиции и сирийскими коллегами.

"На данный момент вышли около 450 человек, из них 193 боевика, с оружием вышли 122 человека. Последний этап может не завершиться сегодня и будет продолжаться в воскресенье",- рассказал РИА Новости офицер сирийской полиции.

В субботу начался одиннадцатый и завершающий этап по выводу незаконных бандформирований и членов их семей из квартала Аль-Ваэр в сторону провинции Идлиб и в Джараблус.

Всего за десять этапов Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек, включая более трех с половиной тысяч боевиков. После полного окончания вывода вооруженных групп из Аль-Ваэр Хомс присоединится к числу городов, полностью контролируемых правительственными войсками САР, как Алеппо в декабре 2016 года.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>