Стали известны темы нового раунда межсирийских переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 20 мая — РИА Новости. Экспертные группы делегаций Сирии и представителей ООН, начавшие в Женеве в рамках шестого раунда межсирийских переговоров работу по обсуждению конституционных и правовых вопросов, рассматривают возможность приостановки действующей конституции страны, заявил РИА Новости глава делегации платформы "Каир" сирийской оппозиции Фираз Халиди.

"Есть три предложения на столе: изменение действующей конституции, провозглашение новой конституции, декларация общих конституционных принципов и приостановление действующей конституции", — сказал он.

По мнению Халиди, одним из результатов состоявшегося 16-19 мая раунда переговоров стало то, что женевский политический процесс был сохранен.

"У нас была одна техническая встреча с командой (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры. Цель была добиться прорыва в одной из "корзин". Де Мистура преуспел в этом, мы благодарны за его усилия", — отметил он, указав, что это первый раунд, в котором спецпосланник ООН по Сирии проводит большое количество встреч между оппозиционными делегациями в попытке разрешить все препятствия.

Начало неформальных технических встреч экспертов сирийских делегаций и представителей офиса де Мистуры по обсуждению конституциональных и правовых вопросов стало главным итогом состоявшегося в Женеве шестого раунда межсирийских переговоров. Как ожидается, эксперты продолжат встречи на следующем раунде, проведение которого запланировано на середину июня.