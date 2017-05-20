Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, обстановка в зонах деэскалации стабильная, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – пять, Хама – три, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск – одно, Хама – одно, Алеппо – одно, Идлиб – одно", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

"Наиболее резонансными нарушениями, зафиксированными российской стороной, стали обстрелы на севере провинции Хама в районе населенного пункта Бойда. В результате боестолкновения огневые точки боевиков были подавлены. Жертв среди мирных жителей и сирийских военнослужащих нет", — отмечает российское военное ведомство.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к перемирию не подписывалось. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

В документе также отмечается, что специалисты центра по примирению враждующих сторон в САР в течение дня не проводили гуманитарные акции для мирных жителей. Всего проведено 1235 таких акций.

"ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся", — отмечается в бюллетене.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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