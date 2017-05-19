Де Мистура хочет на следующей неделе доложить в СБ ООН об итогах "Женевы-6"

Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве

Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен на следующей неделе доложить в Совбезе ООН о результатах шестого раунда переговоров в Женеве.

"Я планирую провести брифинг для Совета Безопасности ООН на следующей неделе и проконсультируюсь с генсеком ООН о дате следующего раунда… Это произойдет настолько скоро, насколько мы сможем. Я думаю, где-то в июне, но я пока не буду анонсировать дату", — сказал он журналистам по итогам "Женевы-6".

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